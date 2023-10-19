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Ишерский Христофор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Андрей Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ишерский Александр Христофорович

Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Христофоровна

Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ишерский Пётр Христофорович

Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ишерский Дмитрий Христофорович

Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Смерть
1854
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