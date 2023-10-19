Ишерский Христофор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ишерский Александр Христофорович
Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Христофоровна
Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ишерский Пётр Христофорович
Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ишерский Дмитрий Христофорович
Мать ребёнка: Ишерская Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Смерть
1854