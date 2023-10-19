Ишерская Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ишерский Александр Христофорович
Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Христофоровна
Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ишерский Пётр Христофорович
Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ишерский Дмитрий Христофорович
Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858