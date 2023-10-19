Ишерская Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишерская Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ишерский Александр Христофорович

Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Христофоровна

Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ишерский Пётр Христофорович

Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ишерский Дмитрий Христофорович

Отец ребёнка: Ишерский Христофор Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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