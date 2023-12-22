Чупров Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Анисим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Трофим Григорьевич
Смерть
Неизвестно