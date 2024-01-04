Чупрова (Овчинникова) Степанида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупрова (Овчинникова) Степанида Максимовна

Чупрова (Овчинникова) Степанида Максимовна

Место рождения

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Максим

Мать: не указана

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Вавил Ефимович

Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Карп Ефимович

Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Аграфена Ефимовна

Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close