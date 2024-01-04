Чупрова (Овчинникова) Степанида Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Карп Ефимович
Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Аграфена Ефимовна
Отец ребёнка: Чупров Ефим Михайлович
Смерть
Неизвестно