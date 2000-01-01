Корепова (Пищева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепова (Пищева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Пищев Иван Власович

Мать: Калиновская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепов Август Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепова Изольда Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепова Алевтина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

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