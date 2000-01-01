Корепова (Пищева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепов Август Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепова Изольда Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепова Алевтина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан