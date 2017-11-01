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Калиновская Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1888

Дата смерти

10.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Корепова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лебедева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пищева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пищев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Рождение ребёнка
Около 15.10.1929

Дочь: Пищева Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Пищев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пищев Иван Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищев Иван Власович

Смерть
10.04.1961
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