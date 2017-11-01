Калиновская Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1888
Дата смерти10.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Корепова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лебедева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пищева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 15.10.1929
Дочь: Пищева Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Пищев Иван Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пищев Иван Власович
Смерть
10.04.1961