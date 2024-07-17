Филиппов Терентий Данилович 10.04.1754 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Терентий Данилович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.04.1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1754 ст.

Отец: Филиппов Данила Филиппович

Мать: Григорьева Мария Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
09.09.1777 ст.

Сын: Филиппов (Данилов) Иосиф(Осип) Терентьевич

Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1780 ст.

Дочь: Филиппова (Данилова) Васса Терентьевна

Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Филиппов (Данилов) Симеон Терентьевич

Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Филиппова (Даниилова) Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1791 ст.

Жена: (Алексеева) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1793 ст.

Дочь: Филиппова (Данилова) Васса Терентьевна

Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1797 ст.

Сын: Филиппов (Данилов) Трофим Терентьевич

Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1799 ст.

Дочь: Филиппова (Данилова) Агафья Терентьевна

Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Филиппов (Даниилов) Максим Терентьевич

Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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