Филиппов Терентий Данилович
Место рождения
Дата рождения10.04.1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1754 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1777 ст.
Сын: Филиппов (Данилов) Иосиф(Осип) Терентьевич
Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1780 ст.
Дочь: Филиппова (Данилова) Васса Терентьевна
Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Филиппов (Данилов) Симеон Терентьевич
Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Филиппова (Даниилова) Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: Петрова Федосья Петровна
Бракосочетание
06.02.1791 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1793 ст.
Дочь: Филиппова (Данилова) Васса Терентьевна
Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1797 ст.
Сын: Филиппов (Данилов) Трофим Терентьевич
Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1799 ст.
Дочь: Филиппова (Данилова) Агафья Терентьевна
Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Филиппов (Даниилов) Максим Терентьевич
Мать ребёнка: (Алексеева) Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно