Петрова Федосья Петровна
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1777 ст.
Сын: Филиппов (Данилов) Иосиф(Осип) Терентьевич
Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович
Рождение ребёнка
21.08.1780 ст.
Дочь: Филиппова (Данилова) Васса Терентьевна
Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Филиппов (Данилов) Симеон Терентьевич
Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Филиппова (Даниилова) Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович
Смерть
Неизвестно