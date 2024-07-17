Петрова Федосья Петровна 1758 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Федосья Петровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Терентий Данилович

Рождение ребёнка
09.09.1777 ст.

Сын: Филиппов (Данилов) Иосиф(Осип) Терентьевич

Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1780 ст.

Дочь: Филиппова (Данилова) Васса Терентьевна

Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Филиппов (Данилов) Симеон Терентьевич

Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Филиппова (Даниилова) Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Филиппов Терентий Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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