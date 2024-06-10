Григорьева Мария Григорьевна
Место рожденияТелешево
Дата рождения1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Телешево
Бракосочетание
11.02.1739 ст.
Рождение ребёнка
10.04.1754 ст.
Сын: Филиппов Терентий Данилович
Отец ребёнка: Филиппов Данила Филиппович
Рождение ребёнка
28.11.1757 ст.
Дочь: Филиппова Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Филиппов Данила Филиппович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Филиппова Феодосия Данииловна
Отец ребёнка: Филиппов Данила Филиппович
Смерть
Неизвестно