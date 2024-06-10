Григорьева Мария Григорьевна 1709 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева Мария Григорьевна

Место рождения

Телешево

Дата рождения

1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Телешево
Бракосочетание
11.02.1739 ст.

Муж: Филиппов Данила Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1754 ст.

Сын: Филиппов Терентий Данилович

Отец ребёнка: Филиппов Данила Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1757 ст.

Дочь: Филиппова Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Филиппов Данила Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Филиппова Феодосия Данииловна

Отец ребёнка: Филиппов Данила Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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