Ахмеров Фарид Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмеров Фарид Закирович

Ахмеров Фарид Закирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1961

Дочь: Ахмерова Маршида Фаридовна

Мать ребёнка: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмерова Рая Фаридовна

Мать ребёнка: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Рамиль Фаридович

Мать ребёнка: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close