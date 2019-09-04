Ахмеров Фарид Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1961
Дочь: Ахмерова Маршида Фаридовна
Мать ребёнка: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмерова Рая Фаридовна
Мать ребёнка: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)
Смерть
Неизвестно