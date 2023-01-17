Ахмеров Рамиль Фаридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Рамиль Фаридович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмеров Фарид Закирович

Мать: Еникеева Райса Гали (Алексеевна)

Рождение ребёнка
03.07.1977

Дочь: Ахмерова Диляра Рамильевна

Мать ребёнка: Хабибуллина Халида Шамильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.03.1985

Дочь: Ахмерова Наиля Рамильевна

Мать ребёнка: Ахмерова Земфира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Анвер Рамильевич

Мать ребёнка: Ахмерова Земфира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмерова Земфира

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