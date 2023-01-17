Ахмеров Рамиль Фаридович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1977
Дочь: Ахмерова Диляра Рамильевна
Мать ребёнка: Хабибуллина Халида Шамильевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.03.1985
Дочь: Ахмерова Наиля Рамильевна
Мать ребёнка: Ахмерова Земфира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ахмерова Земфира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмерова Земфира