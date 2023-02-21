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Ахмерова Маршида Фаридовна
Ахмерова Маршида Фаридовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1961
Пол
Женский
Отец
Ахмеров Фарид Закирович
1927 г.р.
Мать
Еникеева Райса Гали (Алексеевна)
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1961
Отец:
Ахмеров Фарид Закирович
Мать:
Еникеева Райса Гали (Алексеевна)
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