Рогалева (Титова) Матрена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1820
Дата смерти16.07.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Титовъ Сидоръ
Мать: Титова Василиса
Александровка
Бракосочетание
31.01.1843
Рождение ребёнка
02.02.1844
Сын: Рогалевъ Семенъ
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.08.1846
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1847
Дочь: Рогалева Ульяна
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1849
Дочь: Рогалева Ирина
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1851
Сын: Рогалевъ Георгий
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1854
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
06.10.1855
Дочь: Афонасия
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
25.10.1858
Сын: Рогалевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1861
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ
Александровка
Смерть
16.07.1863
Александровка
Рождение ребёнка
1863
Сын: Рогалевъ Семенъ
Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ