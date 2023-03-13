Рогалева (Титова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева (Титова) Матрена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1820

Дата смерти

16.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Титовъ Сидоръ

Мать: Титова Василиса

Александровка
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Рождение ребёнка
02.02.1844

Сын: Рогалевъ Семенъ

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.08.1846

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1847

Дочь: Рогалева Ульяна

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1849

Дочь: Рогалева Ирина

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1851

Сын: Рогалевъ Георгий

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.04.1854

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
06.10.1855

Дочь: Афонасия

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
25.10.1858

Сын: Рогалевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.03.1861

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

Александровка
Смерть
16.07.1863
Александровка
Рождение ребёнка
1863

Сын: Рогалевъ Семенъ

Отец ребёнка: Рогалевъ Прокопий Федоровъ

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