Мокина (Титова) Домна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Титовъ Сидоръ
Мать: Титова Василиса
Александровка
Бракосочетание
12.02.1850
Муж: Мокинъ Ермилъ
Рождение ребёнка
08.04.1853
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.07.1855
Дочь: Евпраксия
Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1860
Дочь: Мокина Акулина
Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.02.1862
Сын: Мокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ
Александровка