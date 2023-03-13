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Мокина (Титова) Домна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Титовъ Сидоръ

Мать: Титова Василиса

Александровка
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Мокинъ Ермилъ

Рождение ребёнка
08.04.1853

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Евпраксия

Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1860

Дочь: Мокина Акулина

Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Мокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мокинъ Ермилъ

Александровка
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