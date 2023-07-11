Долгов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1819
Жена: Долгова Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.1822
Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.07.1827
Сын: Долгов Александр Иванович
Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1828
Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1840
Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна
Смерть
После 1844