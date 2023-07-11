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Долгов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1819

Жена: Долгова Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.1822

Сын: Долгов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.07.1827

Сын: Долгов Александр Иванович

Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1828

Сын: Долгов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1840

Сын: Долгов Валериан Иванович

Мать ребёнка: Долгова Мария Петровна

Смерть
После 1844
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