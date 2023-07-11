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Долгов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1822

Дата смерти

09.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1822

Отец: Долгов Иван Михайлович

Мать: Долгова Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.11.1849

Сын: Долгов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1867

Сын: Долгов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Екатерина Ивановна

Смерть
09.11.1875
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)