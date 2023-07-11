Долгов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1822
Дата смерти09.11.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1822
Отец: Долгов Иван Михайлович
Мать: Долгова Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.11.1849
Сын: Долгов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1867
Сын: Долгов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1875
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)