Ястребова Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ястребов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ястребов Сергей Федотович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ястребов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ястребов Сергей Федотович
Смерть
Неизвестно