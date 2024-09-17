Ястребова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ястребов Сергей Федотович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ястребов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ястребов Сергей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ястребов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ястребов Сергей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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