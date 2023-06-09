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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

28.07.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1870 г.р.

Мать

До 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
28.07.1893 ст.

Отец: Григорий Матфеевич

Мать: Ефимия Ивановна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
Неизвестно

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