Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Матфеевич

Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матфеевич

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матфеевич

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
Неизвестно

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