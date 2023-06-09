Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Матфеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матфеевич
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матфеевич
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
Неизвестно