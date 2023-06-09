Григорий Матфеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Ивановна
Поручитель
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1893 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Смерть
Неизвестно