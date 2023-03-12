Полякова (Андреева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Андреева) Анна Алексеевна

Полякова (Андреева) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Поляков Всеволод Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр

Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close