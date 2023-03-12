Полякова (Андреева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Поляков Всеволод Яковлевич
Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр
Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поляков Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно