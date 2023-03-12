Андреев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Имя у ИП "Алексей В. Андреев"
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабашникова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно