Андреев Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Имя у ИП "Алексей В. Андреев"
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабашникова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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