Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1781 или 1782
Дата смерти1825 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1781 или 1782
Отец: Матвей Ларионов
Мать: Ирина Иванова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онисья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 или 1809 ст.
Сын: Макар Васильев
Мать ребёнка: Онисья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Онисья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Онисья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Трифон Васильев
Мать ребёнка: Онисья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1825 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии