Василий Матвеев 1781 или 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Матвеев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781 или 1782

Дата смерти

1825 ст.

Пол

Мужской

Отец

1754 или 1755 г.р.

Мать

1756 г.р.

Жена

1782 или 1783 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1782

Отец: Матвей Ларионов

Мать: Ирина Иванова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 или 1809 ст.

Сын: Макар Васильев

Мать ребёнка: Онисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Онисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Онисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Трифон Васильев

Мать ребёнка: Онисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1825 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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