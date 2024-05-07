Ирина Иванова 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 или 1755 г.р.

Дети

1781 или 1782 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1781 или 1782

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1786
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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