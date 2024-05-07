Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1781 или 1782
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1786
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии