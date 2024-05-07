Макар Васильев
Место рождения
Дата рождения1807 или 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1807 или 1809 ст.
Отец: Василий Матвеев
Мать: Онисья
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Денис Макаров
Мать ребёнка: Катерина
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Сидар Макаров
Мать ребёнка: Катерина
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Фиона Макарова
Мать ребёнка: Катерина
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно