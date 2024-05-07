Макар Васильев 1807 или 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Макар Васильев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 или 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 или 1782 г.р.

Мать

1782 или 1783 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1809 ст.

Отец: Василий Матвеев

Мать: Онисья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Денис Макаров

Мать ребёнка: Катерина

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Сидар Макаров

Мать ребёнка: Катерина

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Фиона Макарова

Мать ребёнка: Катерина

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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