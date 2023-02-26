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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шабрыкин Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор (Павлов)

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шабрыкин Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор (Павлов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шабрыкин Трофим Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор (Павлов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор (Павлов)

д.Трубки
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