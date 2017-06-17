Ржевская (Вороненко) Екатерина Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.07.1923
Дата смерти17.06.2017
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1923
Отец: Вороненко Илларион Яковлевич
Мать: Вороненко Зинаида
Рождение ребёнка
27.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ржевский Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2017
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край