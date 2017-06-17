Ржевская (Вороненко) Екатерина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевская (Вороненко) Екатерина Илларионовна

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Место рождения

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 07.07.1923

Дата смерти

17.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1923

Отец: Вороненко Илларион Яковлевич

Мать: Вороненко Зинаида

Долгие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ржевский Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Василий Павлович

Смерть
17.06.2017
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
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