Луканин Юрий Георгиевич
Место рожденияс. Орда, Пермский край
Дата рождения12.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1974
Мать ребёнка: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.07.1983
Дочь: Луканина Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна
Кобрин, Кобринский район, Брестская область