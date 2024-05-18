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Луканин Юрий Георгиевич

Место рождения

с. Орда, Пермский край

Дата рождения

12.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1953

Отец: Луканин Георгий Александрович

Мать: Луканина (Лапчева) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.07.1974

Сын: Луканин Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.07.1983

Дочь: Луканина Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луканина (Лапчева) Нина Дмитриевна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область

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