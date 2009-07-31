Луканина (Лапчева) Анастасия Петровна 05.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканина (Лапчева) Анастасия Петровна

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Место рождения

Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район

Дата рождения

05.10.1934

Дата смерти

31.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1934

Отец: Лапчев Петр Степанович

Мать: Лапчева (Сачанова) Параскева Дмитриевна

Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луканин Георгий Александрович

Рождение ребёнка
12.05.1953

Сын: Луканин Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Луканин Георгий Александрович

с. Орда, Пермский край
Смерть
31.07.2009
с. Орда, Пермский край

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