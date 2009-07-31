Луканина (Лапчева) Анастасия Петровна
Место рожденияКабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Дата рождения05.10.1934
Дата смерти31.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1934
Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1953
Отец ребёнка: Луканин Георгий Александрович
с. Орда, Пермский край
Смерть
31.07.2009
с. Орда, Пермский край