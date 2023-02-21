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Пожитков Петр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.

Сын: -- Матрена Петровна

Мать ребёнка: Пожиткова Лукерья Ефимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
вопср Григорий Ефимович и девица Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пожитков Иван Петрович

Мать ребёнка: Пожиткова Лукерья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Пожиткова Лукерья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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