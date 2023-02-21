Пожиткова (--) Лукерья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.
Сын: -- Матрена Петровна
Отец ребёнка: Пожитков Петр Гаврилович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
вопср Григорий Ефимович и девица Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Пожитков Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пожитков Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно