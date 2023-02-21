Пожиткова (--) Лукерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (--) Лукерья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.

Сын: -- Матрена Петровна

Отец ребёнка: Пожитков Петр Гаврилович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
вопср Григорий Ефимович и девица Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пожитков Иван Петрович

Отец ребёнка: Пожитков Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Пожитков Петр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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