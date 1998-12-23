Ротанин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.12.1998
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ротанин Дмитрий Федорович
Мать: Ротанина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.12.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область