Ротанин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротанин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ротанин Дмитрий Федорович

Мать: Ротанина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.12.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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