Ротанина (Кривулина) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Соломонида
Рождение ребёнка
05.04.1922
Дочь: Николаева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Ротанин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гурина Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ротанин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротанин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ротанин Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976