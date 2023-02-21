Ротанина (Кривулина) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРотанина (Кривулина) Федора

Ротанина (Кривулина) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Соломонида

Рождение ребёнка
05.04.1922

Дочь: Николаева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Ротанин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гурина Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ротанин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротанин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ротанин Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротанин Дмитрий Федорович

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close