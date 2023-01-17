Блинов Никифор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Блинов
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
До 1674
Послан на Дон
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Блинова Меланья
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Блинова Меланья
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Блинова Меланья
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1704
Сын: Блинов Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Блинова Меланья
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Блинова Меланья
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Меланья
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости