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Блинов Никифор Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Блинов

Мать: скрыто настройками приватности

Военная служба
До 1674
Послан на Дон
Рождение ребёнка
1675

Сын: Блинов Никита Никифоров

Мать ребёнка: Блинова Меланья

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Блинова Меланья

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1694

Сын: Блинов Никита Никифоров

Мать ребёнка: Блинова Меланья

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1704

Сын: Блинов Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Блинова Меланья

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Блинова Меланья

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Меланья

РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
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