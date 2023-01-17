Блинова Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1675

Сын: Блинов Никита Никифоров

Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1694

Сын: Блинов Никита Никифоров

Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1704

Сын: Блинов Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Никифор Григорьев

РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Смерть
Неизвестно
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