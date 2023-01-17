Блинова Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1704
Сын: Блинов Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Блинов Никифор Григорьев
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Смерть
Неизвестно