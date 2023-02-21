Блинов Никита Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1754
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1694
Отец: Блинов Никифор Григорьев
Мать: Блинова Меланья
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Место жительства
1714
л 287
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Блинова Акулина Семенова
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739
Сын: Блинов Антон Никитин
Мать ребёнка: Блинова Акулина Семенова
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Сергеева Гликерья Никитина
Мать ребёнка: Блинова Акулина Семенова
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Место жительства
1762
лл. 89
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Акулина Семенова
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
1754
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье