Блинов Никита Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Никита Никифоров

Блинов Никита Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Блинов Никифор Григорьев

Мать: Блинова Меланья

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Место жительства
1714
л 287
РГАДА, ф. 350, о. 1, д. 405 перепись 1714 года Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1736

Сын: Блинов Агафон Никитин

Мать ребёнка: Блинова Акулина Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Рождение ребёнка
1739

Сын: Блинов Антон Никитин

Мать ребёнка: Блинова Акулина Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ргада ф350 оп 2 д.3505 1744 РС Верхоценской волости
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Сергеева Гликерья Никитина

Мать ребёнка: Блинова Акулина Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Место жительства
1762
лл. 89
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Акулина Семенова

РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Смерть
1754
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
РГАДА, Ф.350, Оп.2, Д. 3516 1762 – 1765 годы.РС Верхоценской Волости Пеньки. Серповое, Ивенье
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close