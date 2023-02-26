Никифор Илларионов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Илларион (Юрьев)
Мать: Евдокия Никифорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1819
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно