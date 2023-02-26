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Никифор Илларионов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1802

Отец: Илларион (Юрьев)

Мать: Евдокия Никифорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1819

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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