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Владимир Сергеев

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1761

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Сергей Фадеев

Мать: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1738

Жена: Евдокия Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Еремей Владимиров

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1747 ст.

Сын: Николай Владимиров

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Упоминание
1761
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бежал
Смерть
После 1761

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