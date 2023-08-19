Владимир Сергеев
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Сергей Фадеев
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1738
Жена: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Еремей Владимиров
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
06.12.1747 ст.
Сын: Николай Владимиров
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Упоминание
1761
Бежал
Смерть
После 1761