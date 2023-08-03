Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Фёдор Фёдоров
Мать: Ульяна Гордеева
Бракосочетание
До 1738
Муж: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Еремей Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Рождение ребёнка
06.12.1747 ст.
Сын: Николай Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Сергеев
Упоминание
1761
Бежала
Смерть
После 1761