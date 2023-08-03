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Евдокия Фёдорова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1761

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Фёдор Фёдоров

Мать: Ульяна Гордеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1738

Муж: Владимир Сергеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Еремей Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1747 ст.

Сын: Николай Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Сергеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Упоминание
1761
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бежала
Смерть
После 1761

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