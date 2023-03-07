Лобатова (Зубарева) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
28.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лобатов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Лобатов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Лобатов Яков Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно