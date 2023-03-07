Лобатова (Зубарева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобатова (Зубарева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Зубарев Алексей Афанасьевич

Мать: Зубарева Анисия Ларионова

Бракосочетание
28.01.1887 ст.

Муж: Лобатов Яков Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лобатов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.

Сын: Лобатов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Лобатов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1901 ст.

Сын: Лобатов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лобатов Яков Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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