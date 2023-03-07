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Зубарев Алексей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1838 ст.

Дата смерти

20.05.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1838 ст.

Отец: Зубарев Афанасий Димитриев

Мать: Зубарева Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лобатова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зубарева Анисия Ларионова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зубарев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зубарева Анисия Ларионова

Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.

Сын: Зубарев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Зубарева Анисия Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Анисия Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.05.1901 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От паралича
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