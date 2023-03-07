Зубарев Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1838 ст.
Дата смерти20.05.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1838 ст.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лобатова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Зубарева Анисия Ларионова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зубарев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Зубарева Анисия Ларионова
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.
Сын: Зубарев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Зубарева Анисия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1901 ст.
Причина смерти: От паралича