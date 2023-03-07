Зубарева Анисия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти22.10.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лобатова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зубарев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.
Сын: Зубарев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1896 ст.
Причина смерти: От старости