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Зубарева Анисия Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

22.10.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лобатова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зубарев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.

Сын: Зубарев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев Алексей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Алексей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.10.1896 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От старости
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