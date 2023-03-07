Роман Павлов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти15.05.1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1793
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
22.03.1794
Сын: Василий Романов
Мать ребёнка: Параскева Филиппова
Смерть
15.05.1794
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Параскева Филиппова