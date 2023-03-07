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Роман Павлов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

15.05.1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1793

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Параскева Филиппова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1794

Сын: Василий Романов

Мать ребёнка: Параскева Филиппова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.05.1794
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Параскева Филиппова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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