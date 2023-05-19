Василий Романов
Место рождения
Дата рождения22.03.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1794
Отец: Роман Павлов
Мать: Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
09.10.1820
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
25.10.1821
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
05.04.1823
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
12.02.1831
Сын: Анисим Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно