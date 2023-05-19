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Василий Романов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.03.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1794

Отец: Роман Павлов

Мать: Параскева Филиппова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
09.10.1820

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1821

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1823

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Анисим Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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