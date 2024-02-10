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Леонова Александра Васильевна

Место рождения

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

29.01.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Муж: Леонов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1895 ст.

Сын: Леонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Леонов Николай Васильевич

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.

Дочь: Новикова (Леонова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Леонов Николай Васильевич

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
29.01.1907 ст.
Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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