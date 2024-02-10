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Леонов Николай Васильевич

Место рождения

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: Леонов Василий Филиппович

Мать: Екатерина Макаровна

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Жена: Леонова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1895 ст.

Сын: Леонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Леонова Александра Васильевна

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.

Дочь: Новикова (Леонова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Леонова Александра Васильевна

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.06.1907 ст.

Жена: Леонова Александра Егорова/Георгиевна

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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