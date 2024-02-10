Леонов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: Леонов Василий Филиппович
Мать: Екатерина Макаровна
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1895 ст.
Сын: Леонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Леонова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.
Дочь: Новикова (Леонова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Леонова Александра Васильевна
Бракосочетание
03.06.1907 ст.
Смерть
Неизвестно