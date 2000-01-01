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Лиубиготона
Лиубиготона
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
691
Пол
Женский
Отец
Свинтила
594 г.р.
Мать
Теодора
Муж
Эрвиг
643 г.р.
Дети
Киксило
663 г.р.
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Свинтила
Мать:
Теодора
Рождение ребёнка
663
Дочь:
Киксило
Отец ребёнка:
Эрвиг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Эрвиг
Смерть
691
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