Лиубиготона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиубиготона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

691

Пол

Женский

Отец

594 г.р.

Мать

Муж

643 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свинтила

Мать: Теодора

Рождение ребёнка
663

Дочь: Киксило

Отец ребёнка: Эрвиг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрвиг

Смерть
691
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