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Киксило
Киксило
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
663
Дата смерти
694
Пол
Женский
Отец
Эрвиг
643 г.р.
Мать
Лиубиготона
Муж
Эгика
610 г.р.
Дети
Витица
686 г.р.
Оппа
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
663
Отец:
Эрвиг
Мать:
Лиубиготона
Рождение ребёнка
686
Сын:
Витица
Отец ребёнка:
Эгика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Эгика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Оппа
Отец ребёнка:
Эгика
Смерть
694
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