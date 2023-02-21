Киксило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киксило

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

663

Дата смерти

694

Пол

Женский

Отец

643 г.р.

Мать

Муж

610 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
663

Отец: Эрвиг

Мать: Лиубиготона

Рождение ребёнка
686

Сын: Витица

Отец ребёнка: Эгика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эгика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оппа

Отец ребёнка: Эгика

Смерть
694
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