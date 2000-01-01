Витица — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витица

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

686

Дата смерти

710

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
686

Отец: Эгика

Мать: Киксило

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оппа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сисиберт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артавазд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромулус

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольмунд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агила

Мать ребёнка: не указана

Смерть
710
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