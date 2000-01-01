Витица
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оппа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сисиберт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артавазд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромулус
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольмунд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агила
Мать ребёнка: не указана
Смерть
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