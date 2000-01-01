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Оппа
Оппа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
711
Пол
Мужской
Отец
Витица
686 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Витица
Мать: не указана
Смерть
711
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